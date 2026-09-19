Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası soluksuz sürüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa’dan 35 ülke 70 takımın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye’den ise erkeklerde 3, kadınlardan ise 2 takım temsil etti. Foça’da Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı’nda oynanan müsabakalarda Türk takımları son 24’e kaldı.

Erkeklerde Freddie Jude Foks-Kemal Eser Polat, İsmail Hakkı Kılınç-Melih Görkem Mangırcı ve İsmail Seyliğli-Kaan Bilgili; kadınlarda ise İrem Yener-Ela Köse ile Alisa Solak-Beste Söğüş ikilileri, 25-29'unculuk maçlarında ter dökecek.

Ekipler kıran kırana mücade ediyor

Grup ve eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayan ekipler, bugün Son 24 turunda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle sahada yer alacak. Kadınlar kategorisinde Polonya, Avusturya, Yunanistan, Finlandiya, Letonya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İsveç, Estonya, Fransa, Ukrayna, İtalya, Slovakya, Moldova ve Rusya temsilcileri mücadele edecek. Erkeklerde ise Finlandiya, Danimarka, Macaristan, Çekya, Polonya, Rusya, İngiltere, Litvanya, Estonya, Romanya, Hırvatistan, Ukrayna, Fransa ve İsveç'in takımları korta çıkacak.

Tribünler coşkuyla dalgalanıyor

Şampiyonada yalnızca sahadaki mücadele değil, tribünlerde yaşanan coşku da öne çıkıyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen takımları izlemek için tribünleri dolduran sporseverler gün boyu maçlarda coşku dolu anlar yaşıyor. Avrupa'nın genç plaj voleybolcularını Foça'da buluşturan şampiyona, 20 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle tamamlanacak.