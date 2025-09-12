Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde İzmir’in çok kültürlü mutfak mirasını sanatla buluşturan “İzmir Sofrası” sergisine ev sahipliği yapıyor. Geleneksel el sanatları ve yapay zekâ destekli eserlerden oluşan sergi, yıl sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek.

Gastronomi mirası sanatla buluştu

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, İzmir mutfağının simge lezzetlerini sanatla bir araya getiren özgün bir sergiye kapılarını açtı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ile Doç. Jovita Sakalauskaite tarafından hazırlanan eserler, kentin gastronomi kültürünü tekstil sanatının incelikleriyle yeniden yorumladı.

Atık kumaşlardan İzmir yemekleri

Zeytinyağlılar, Ege otları, hamur işleri ve deniz ürünleri gibi İzmir mutfağının vazgeçilmez lezzetleri, keçe ve atık kumaşların kullanıldığı üç boyutlu sanatsal çalışmalara dönüştürüldü. Sürdürülebilirlik vurgusu öne çıkan sergide, gastronomi çevre bilinciyle birleşerek farklı bir deneyim sundu.

Yapay zekâ ile rönesans esintisi

Sergide geleneksel tekniklerin yanı sıra yapay zekâ ile üretilmiş eserler de yer aldı. İzmir mutfağının simge yemekleri, Rönesans tablolarını andıran bir üslupla dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Böylece geçmişin değerleriyle geleceğin teknolojileri aynı çatı altında buluşturuldu.

Sanatseverlere görsel bir şölen sunan “İzmir Sofrası” sergisi, yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Ayrıca sergi kapsamında Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde “İzmir Sofrası Atölyesi” ve “Yemek ve Felsefe Atölyesi” gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Başkan Ünsal: “Geçmiş ile gelecek arasında köprü”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İzmir mutfağı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşan eşsiz bir mirastır. Bu sergiyle köklü gastronomi kültürümüzü hem geleneksel el sanatları hem de yapay zekâ gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturarak geçmişten geleceğe uzanan bir köprü kuruyoruz. Tüm sanat ve gastronomi tutkunlarını sergimize davet ediyorum.”