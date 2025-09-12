Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’in Buca ilçesinde, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başlayan belediye işçilerinin eylemi dördüncü gününde sürüyor. Temmuz ayı maaşının yatırıldığını görmede mücadeleyi sonlandırmayacaklarını belirten Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, “Eğer sorun bugün de çözülmezse cumartesi, pazar artık buraya yatağa, yorganı serip çadırları kurup ailelerimizle beraber direnişimize devam edeceğiz” dedi.

Buca Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarını üç aydan beri alamadığı gerekçesiyle 9 Eylül’de eyleme başladı. İşçiler haziran, temmuz ve ağustos maaşlarının yatırılmadığı, TİS farklarının da ödenmediğini belirtti. Mağduriyet büyürken, en düşük işçi alacağının 200 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

“Üç aydır parasını alamayan adamı zincire bağlasanız durduramazsınız”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, son olarak cuma gününe kadar bir miktar ödeme yapılacağını açıkladı. Duman, “Ödeme tutarının netleşeceğini belirtmemize rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz. Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına dair taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır” dedi.

İşçilerin Buca Belediyesinde eylemleri dördüncü gününde sürüyor. Genel İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, haziran ayı maaşının tamamını, temmuz ayına ait de yan hakların yatırıldığını söyledi.

Temmuz ayı maaşının yatırıldığını görmeden işyerindeki mücadeleyi sonlandırmayacaklarını ifade eden Değer, “O maaşlar yatar ve taleplerimiz yerine gelirse çalışma alanlarımıza gideceğiz. Ağustos ayı maaşımızın planlamasını yapıp zamanında ödenmesi için gereken hazırlıkları yapacağız. Şu anda kararlılıkla, inançla mücadelemiz sürüyor. Biz artık İzmir çukurunda her bir belediyeden işveren gibi ya da hükümetin kendisi gibi davranmasını kabul etmiyoruz. İşçinin maaşlarına göz dikmelerimi istemiyoruz. Bunu yapanlar o işçilerin halka hizmet etmesini bekliyorlar. Bu mümkün değil. Bir insan çalışıp üç aydır parasını alamıyorsa o adamı zincire bağlasanız durduramazsınız” diye konuştu.

“Çadırları kurup eyleme ailelerimizle devam edeceğiz”

Değer Yıldız, dün Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’la görüştüklerini ancak dönüş olmadığını belirtti.

“Maalesef şu anda aç yorgun ve perişan olduğumuz için, çocuklarımız için Buca halkına da hizmet edemiyoruz” diyen Yıldız, sorun bugün de çözülmezse hafta sonu belediye önünde aileleriyle beraber direnişe devam edeceklerini söyledi.

İşverene seslenen Yıldız, şunları kaydetti:

“Bizi bir tık daha zorlarlarsa faiz oranlarını da isteriz. Biz sadece kuru maaşımızı istiyoruz. Bu sorunun bitmesini istiyoruz. Biz Buca halkına hizmet etmek istiyoruz. Maalesef şu anda aç yorgun ve perişan olduğumuz için, çocuklarımız için Buca halkına da hizmet edemiyoruz. Dün başkanla görüştük ama dönüş olmadı. Yani eğer bugün de çözülmezse cumartesi, pazar artık buraya yatağa, yorganı serip çadırları kurup ailelerimizle beraber direnişimize devam edeceğiz. Çünkü bu işi kesin olarak kökünden söküp atmamız gerekiyor. Yani bizim bu saatten sonra buradan dönmemiz, eylemi bitirmemiz söz konusu değil.”