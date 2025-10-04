Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projeleriyle bir ilke daha imza attı. İş insanı Cem Bakioğlu’nun desteğiyle inşa edilen Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Yıldız Ünsal, “Yanan barınağımızı yeniden yaptık, kapsamını büyüttük. Artık burası bir barınak değil, can dostlarımız için gerçek bir yaşam merkezi” dedi.

5 dönümlük alanda modern yaşam alanı

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi ile Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından birini ilçeye kazandırdı.

Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine kurulan merkez; geniş barınma alanları, sosyalleşme bölümleri, ziyaretçilere ayrılan donatı alanları ve sahiplendirme birimleriyle dikkat çekti.

Merkez, Yamanlar yangınında zarar gören eski barınağın yerine, sıfırdan inşa edildi. Tesis; sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra bağış kampanyalarına, eğitim etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak. Ayrıca yanında yer alan Örnekköy Köpek Bakımevi ile entegre şekilde çalışacak.

Ünsaldan mesaj: “Barınak değil, yaşam merkezi”

Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin yalnızca bir barınak değil, bir “yaşam alanı” olduğunu vurguladı: “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangın hepimizi derinden üzdü. Pes etmedik, dayanışmayla güçlendik ve Cem Bakioğlu’nun katkılarıyla bu merkezi hayata geçirdik. Burada can dostlarımız için modern bakım, sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak. Aynı zamanda sahiplendirme çalışmaları da hız kazanacak. Karşıyaka, sadece doğasıyla değil; hayvan sevgisi, merhameti ve çağdaş duruşuyla da Türkiye’ye örnek bir kent olmaya devam edecek.”

Bakioğlu: “Yalnızca bir tesis değil, sıcak bir yuva”

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, açılışta yaptığı konuşmada projenin ailesi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi: “Bugün yalnızca bir tesis açmıyoruz; can dostlarımıza sıcak bir yuva kazandırıyoruz. Bu proje, Onursal Başkanımız Cem Bakioğlu’nun en büyük hayallerinden biriydi. Gerçek yuvalarına kavuşmaları için bir köprü kuruyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese, özellikle Yıldız Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

“Sokak hayvanı yoktur, sokağa atılan hayvan vardır”

İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, hayvanların korunması konusunda farkındalık çağrısı yaptı: “Sokak hayvanı yoktur, sokağa atılan hayvan vardır. Bunun önüne geçmeliyiz. Hep birlikte çalıştığımız sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bu merkezin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yoğun katılım ve büyük ilgi

Açılış töreni, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Bakioğlu Holding Onursal Başkanı Cem Bakioğlu ve aile üyeleri, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Tağızade, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Tören öncesinde katılımcılar, Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı rehberliğinde yaşam merkezini gezdi ve merkezde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.