Son Mühür/ Beste Temel - Dünya edebiyatının önemli isimlerinden, Osmanlı Sultanı V. Murad’ın torunu Selma Hanımsultan’ın kızı yazar Kenizé Mourad, İzmir’de okurlarıyla bir araya geldi. Institut français İzmir’de düzenlenen özel söyleşide Mourad, edebiyat yolculuğunu, romanlarının ilham kaynaklarını ve kimlik temalı yazarlık anlayışını anlattı.

“Amacım eğlendirmek değil, düşündürmek”

Gazetecilikten edebiyata uzanan yolculuğunu aktaran Kenizé Mourad, uzun yıllar savaş muhabiri olarak görev yaptığını hatırlattı. “İran Devrimi’ni yakından izledim ve gördüm ki tek bir makale ya da haber dosyası gerçeği anlatmaya yetmiyor. Bu yüzden roman yazmaya başladım. Amacım eğlendirmek değil, düşündürmekti. Bir şeyi anlatmak için hem akla hem de kalbe dokunmak gerekir.”

Mourad, gazeteciliğin kendisine gözlem gücü kazandırdığını, roman yazarlığının ise duyguların derinliğini keşfetmesini sağladığını söyledi.

Romanlarında tarih, kimlik ve hafıza

Eserlerinde tarih, kimlik ve hafıza kavramlarının merkezde olduğunu vurgulayan Mourad, ilk romanı “Ölmüş Prensesin Anısına'da Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemini ve Fransız Mandası altındaki Lübnan’daki mücadeleyi anlattığını belirtti. “Benim için roman, tarihe ışık tutmanın ve unutulmuş sesleri duyurmanın bir yoluydu” dedi.

Yazar, “Gümüş Şehirde” adlı eserinde ise İngiliz sömürgeciliğine karşı direnen Müslüman bir kraliçenin hikâyesini kaleme aldığını söyledi.

“Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır”

Kenizé Mourad, üniversite yıllarında hocasından duyduğu filozof Spinoza’nın “Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır” sözünün hayatına yön verdiğini belirtti. “Bu cümle, hem gazeteciliğimin hem de yazarlığımın temelini oluşturdu” dedi.

İzmir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mourad, gençliğinde bir yılını bu şehirde geçirdiğini hatırlattı “İzmir’i çok sevmiştim. Sonra İstanbul’a gittim, doğru mu yaptım bilmiyorum.” Yazarın bu sözleri, salondaki dinleyiciler tarafından tebessümle karşılandı.

“Hem gazeteci hem romancı kimliğiyle yaşayan bir anıt”

Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint, yazar Kenizé Mourad’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti: “O, hem gazeteci hem romancı kimliğiyle yaşayan bir anıt. Kadın kimliği, göç ve hafıza üzerine yazdığı eserleriyle bizlere derinlikli bir bakış sunuyor. Bu buluşma, edebiyat ve düşüncenin İzmir’deki güçlü seslerinden biri olarak özel bir anlam taşıyor.”

Okurlardan yoğun ilgi

Söyleşinin sonunda Kenizé Mourad, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla fotoğraf çektirdi. Etkinlik, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Yazar, İzmir’in kendisi için “gençliğin ve ilhamın şehri” olduğunu söyledi.