Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkati çeken gazeteci Tolgahan Erdoğan, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. işçilerinden kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

''Dün bir takipçim göndermiş Karşıyaka Belediyesi’nden yaklaşık 7 aydır maaş alamadığını aktarmış. Sesini duyurmak için sizlerle o mesajı paylaşıyorum.'' diyen Erdoğan,

''Merhaba Tolgahan Bey, eğer görüp sesimi duyurmak isterseniz adım gizli kalsın

Ben Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent AŞ’de çalışan bir işçiyim. Yaklaşık 7 aydır maaş alamıyorum.

Bu süre içinde kiramı ödeyemedim, evden çıkarılma korkusuyla yaşıyorum. Faturalarım birikti, geceleri “yarın elektrik kesilir mi, icra gelir mi” diye uyuyamıyorum. Mutfak masraflarını karşılayamıyorum, bazen eve eli boş döndüğüm oluyor. İşe gidecek yol parasını bile bulmakta zorlandığım günler var.



Buna rağmen her sabah kalkıp işime gidiyorum. Çalışıyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Aylarca maaş almadan çalışmak insanın hem onurunu hem umudunu tüketiyor.

Bu sadece benim değil, yüzlerce Kent AŞ işçisinin yaşadığı ortak bir çaresizlik. Kimse fazlasını istemiyor. Sadece emeğinin karşılığını alarak insan gibi yaşamak istiyor.

Sesimizi duyurabileceğimiz tek yer artık kamuoyu. Lütfen bu sesi duyun.'' ifadelerini içeren mesajı paylaştı.



Karşıyaka'da halef/selef kapışması...



Karşıyaka Belediyesi'nin yaşadığı mali darboğaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la 31 Mart seçimleri sonrası koltuğu devrettiği Yıldız Ünsal arasında karşılıklı söz düellosuna kapı aralamıştı.

Yıldız Ünsal’ın faiziyle beraber 4.6 milyar liraya ulaştığı belediyenin içinde bulunduğu mali durum üzerinden kendi dönemini eleştirmesi ve Başkan Tugay ile irtibat kuramadıklarının altını çizerek

“Karşıyaka’dan çıkan bir başkanın ilçeye el uzatmamasından rahatsızım” demesi Cemil Tugay'ın itirazıyla karşılanmıştı.

Ben başladığımda zaten borç vardı...



“Aslında bunlarla ilgili kendisi ile bire birçok görüşmemiz oldu. Sonuçta 21 buçuk aydır görevdeyiz. Ben Büyükşehir’deyim o da Karşıyaka’da. En başından kendisine SGK ve vergi ile ilgili bir borç yükü olduğunu ama söylenen rakamlardan çok daha az bir rakam olduğunu söyledim.'' hatırlatmasında bulunan Cemil Tugay,

‘Borç’ diye telaffuz edilen daha çok vergi ve SGK borcuydu. Daha çok şöyle görmek lazım: Ben başladığımda zaten Karşıyaka Belediyesi ciddi borç yükü altındaydı.

Bir pandemi dönemi yaşadık, gelirler dibe vurdu ve ciddi sarsıldık. Arkasından İzmir depremi yaşadık ve ekonomik kriz yaşandı.

Bunların üst üste geldiği dönemde ben aldığıma göre, başladığıma göre daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Kendisine pek çok kez diğer ilçe belediyelerimize olduğu gibi yardımcı olmak istediğimizi söyledim ama o konuda beklediğimiz iş birliğini göremedik kendisinden, durum bu” ifadelerini kullanmıştı.