İzmir Kahveciler Odası seçimleri yoğun katılımla gerçekleşti. Büyük bir heyecana sahne olan seçimde kazanan isim Jale Büyükdemir oldu. Üç adaylı seçimde oda başkanlığına seçilen Büyükdemir, üyelerin de desteğini almış oldu. Büyükdemir seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Değişim bugün başladı!"

Seçimi kazanmasıyla birlikte değişimin başladığının altını çizen Büyükdemir, "Kıymetli esnaf arkadaşlarım,

Bugün İzmir Kahveciler Odası'nda yalnızca bir seçim sonucu değil, bir değişim iradesi ortaya konmuştur. Bu onurlu görevi bana layık gören tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı; Emeğin, samimiyetin ve birlikte yönetme inancının eseridir. Görev sürem boyunca; şeffaf, katılımcı ve esnafın yanında duran bir anlayışla çalışacağıma söz veriyorum. İzmir kahveci esnafı için birlikte üretecek, birlikte büyüyeceğiz. Değişim bugün başladı." ifadelerini kullandı.