Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazaryeri’nde elektrik tesisatı tadilatının devam ettiği süreçte bazı esnafların bariyerleri kaldırması ve giriş kapılarını zorlaması üzerine önemli bir açıklama yaptı. GDZ Elektrik Dağıtım AŞ’nin teknik tespitlerinin ardından pazar yerinin 10-14 Kasım tarihlerinde kapalı olacağı duyurulmuştu.

“Vatandaşlarımız gitmesin” çağrısı

Ünsal, yaşanan usulsüz girişimlerin güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak,

“Elektrik tesisatında ciddi risk var; vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan bu hafta açılmayan pazara gitmemelerini önemle rica ediyorum” dedi.

Kurumlara bilgi verilmişti

Belediye tarafından pazarın kapalı olacağı kararı hem Pazarcılar Odası’na hem de ilgili kurumlara resmi yazıyla bildirilmiş, aynı zamanda belediyenin tüm iletişim kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulmuştu. Ünsal, bu çağrının hayati önem taşıdığını belirtti.

Bariyerler kaldırıldı, kapılar kırıldı

Ancak uyarılara rağmen bir grup esnafın, kamuya ait beton bariyerleri kaldırdığı, ana giriş kapılarını kırdığı ve tel örgüleri söktüğü ifade edildi. Ayrıca belediye araçlarının da zarar gördüğü belirtildi.

Ünsal bu davranışları sert sözlerle eleştirdi:

“Bu çağda, bu yapılan davranış açıkça işgal ve vandalizm niteliğindedir.”

“Kamu malına zarar verildi”

Başkan Ünsal, yaşananların yalnızca kamu hizmetinin engellenmesi değil, kamu malına zarar verme suçu da içerdiğini söyledi. Belediye, tüm hukuki ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Yasal süreç işliyor

Olaylara karışan kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyuran Ünsal, kamu düzenini bozanlara karşı adım atıldığını belirtti. Tadilat ve teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından pazarın yeniden açılacağı tarih resmi olarak paylaşılacak.

“Karşıyaka halkının sağduyusuna güveniyoruz”

Başkan Ünsal, açıklamasının sonunda güvenlik ve düzenin korunması için halkın desteğini beklediğini vurguladı:

“Kamu hizmetlerinin güvenli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için desteklerinizi bekliyoruz.”