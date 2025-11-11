Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bugün saat 17:00’de CHP İzmir İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, özellikle İzmir Körfezi’nin kirliliği konusuna değindi.

“KÖRFEZ SORUNU 50–60 YILLIK, ÇÖZÜM MERKEZİ HÜKÜMETTE”

Güç, körfezde yaşanan kirlilik sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini vurgulayarak, “Körfez sorunu 50, 60 yıllık sorun. Çözümü merkezi hükümetin. Bu sorun yerel yönetimlerinin isteği ile çözülecek bir şey değil. Körfezin temizlenmesi için tüm izinlerin verilmesi Bakanlık’larda. Hiçbir şeyi İzBB tek başına yapamaz. Körfezin temizlenmesi Bakanlık’a aittir. Belediyenin denetim yapamadığı alanlardır. Körfez temizliğin maaliyeti 100 milyar TL’ye yaklaştı. Yerel yönetim hukuki, mali olarak körfez temizliğine giremez. İzmit körfezi nasıl temizledilerse AK Parti iktidarı gelecek İzmir körfezini de temizleyecek” dedi.

İMAMOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Ekrem İmamoğlu’nun aldığı hapis cezasıyla ilgili açıklama yapan Güç, “Biz ağır tabloyu uzun zamandır yaşıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu ağır baskı altındadır. Bize yapılan adaletsizliği biz hiçbir zaman yapmayacağız.” dedi.

ÇÖP NEREYE DÖKÜLECEK?

İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kullanım süresi, geçtiğimiz günlerde alınan kararla 31 Aralık 2025’e kadar uzatılmıştı. Ancak yeni çöp döküm alanı arayışları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı Güç, karar merciinin belediye değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğunu vurgulayarak, “Çöpün döküleceği yerin kararını biz vermiyoruz. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ne söylersen biz ona göre hareket ediyoruz. Bakanlığın verdiği izinlerle hareket ediyoruz. Hükümete bağlı bakanlıklar karar veriyor” dedi.

"BIRAKSALAR KENDİ KENDİNE İŞLEYECEK"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kent sorunlarına ilişkin bakanlıklarla yaptığı görüşmelerin ardından, AK Parti ile benzer temasların kurulup kurulmayacağı yönündeki soruları yanıtladı. Güç, kamu kurumlarının işleyişinde partiler üstü bir anlayışın olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Kamu kurumları kendi aralarında görüşürler. Burada AK Parti, CHP diye bakılmaz. Önemli olan, hükümetin kendi kamu kurumlarına müdahale etmemesidir. Zaten bıraksalar, birçok şey kendi kendine işleyecek.”