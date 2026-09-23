SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türk yargı teşkilatında tarihi adımların atıldığı bir dönemden geçiliyor. Adalet Bakanlığı koltuğuna Akın Gürlek’in oturmasının ardından adliye koridorlarında ve yargı bürokrasisinde adeta taşlar yerinden oynadı. Yargısal süreçleri hızlandıran reformlar, bilirkişilik müessesesindeki köklü neşter, 'Alo Adalet' gibi vatandaşa doğrudan dokunan yenilikler ve uzun yıllar aynı görev yerinde kök salmış kıdemli isimleri kapsayan rotasyon adımları bir bir hayata geçiriliyor. Ancak yeni dönemin en belirleyici ve sert mücadelesi, yargı sisteminin içine sızmaya çalışan çıkar odaklarına ve 'akçeli işlere' bulaşan yargı mensuplarına karşı yürütülen büyük temizlik operasyonu oldu.

Yargı İçindeki Yapılanmalar ve Nüfuz Şebekeleri Markajda

Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını zedeleyen, devam eden davalara maddi menfaat karşılığında müdahale eden şebekeler tek tek deşifre ediliyor. Bakanlık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iş birliğiyle yürütülen gizli ve titiz çalışmalar neticesinde; makamını, yetkisini ve imtiyazlarını rüşvet, nüfuz ticareti veya kişisel çıkar amacıyla kullanan yargı mensupları tespit ediliyor. Adliyelere çöreklenen, adliye dışındaki avukat, çete yapılanmalarıyla iş birliği yapan isimlerin unvanına bakılmaksızın üzerine kararlılıkla gidiliyor.

İstanbul Adliyelerindeki 5 İsim Açığa Alındı

Akçeli bağlantılar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve suç örgütlerinin yargısal süreçlere müdahale iddialarını içeren soruşturmada görüldü. Alınan şüpheli ifadeleri ve teknik takipler doğrultusunda dosya derhal HSK’ya iletildi. HSK İkinci Dairesi, aralarında 1 Daire Başkanı, 2 Hakim ve 2 Cumhuriyet Savcısının da bulunduğu 5 yargı mensubunu, soruşturmanın selameti ve yargı makamının saygınlığı açısından 2802 sayılı Kanun uyarınca 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Temizlik Sadece Geçici Tedbirle Sınırlı Kalmıyor

Gürlek döneminde başlatılan bu kararlı duruşta adli ve idari süreçler çift koldan yürütülüyor. Hakkında ciddi iddia, bilgi veya belge bulunan yargı mensupları delilleri karartmamaları ve yargı otoritesini zedelememeleri için HSK kararıyla anında görevden uzaklaştırılıyor. HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince tamamlanan inceleme ve soruşturmalar neticesinde rüşvet, usulsüzlük ve örgütlü ilişkileri sabit görülen hakim ve savcılar HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilerek yargı teşkilatından tamamen temizleniyor. İhraç veya açığa alma kararlarının ardından bu kişilerin hukuki zırhı kaldırılarak haklarında Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanında adli ceza davaları açılıyor.

Hem Sistemsel Reform Hem Temizlik

Yargı sistemine kazandırılan teknolojik altyapı, bilirkişi denetimleri ve duruşma sürelerini kısaltan yenilikçi adımların yanında yürütülen bu operasyonel temizlik, adalete olan toplumsal güveni yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı kaynakları, inceleme ve soruşturmaların tavizsiz bir şekilde derinleştirileceğini ve akçeli işlere bulaşan hiçbir yargı mensubuna müsamaha gösterilmeyeceğini vurguluyor.

