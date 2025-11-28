Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, katılımcı yönetim anlayışı kapsamında Fikri Altay Mahallesi’nde saha çalışması ve vatandaş buluşması gerçekleştirdi. Mahallede yapılan tur ve toplantıda iletilen talep ve öneriler, çözüm üretilmesi amacıyla ilgili birimlere aktarıldı.

Mahallede saha turu ve ziyaretler

Fikri Altay Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız Ünsal, Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam’ı ziyaret etti; esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptı. Program kapsamında, Kars-Ardahan yolundaki Cilavuz Köy Enstitüsü mezunu 93 yaşındaki emekli öğretmen Recep Önder evinde ziyaret edilerek Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Vatandaşların talepleri kayıt altına alındı

Fikri Altay Çay Bahçesi’nde düzenlenen Vatandaş Buluşması’nda temizlik, bakım-onarım ve çevresel ihtiyaçlar başta olmak üzere mahalle sakinlerinin görüşleri dinlendi. Buluşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bürokratlar da katıldı. İletilen konular ilgili müdürlüklere yönlendirildi; çocuklar ve gençler de talep ve önerilerini dile getirdi.

Birlikte yönetim vurgusu

Başkan Yıldız Ünsal, mahallelerin ihtiyaçlarını sahada dinleyerek belirlediklerini, her başlığın titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Ünsal, daha temiz ve çağdaş bir kent hedefiyle çalıştıklarını belirterek, Mavi Kapak kampanyasında Fikri Altay Mahallesi’nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Muhtardan teşekkür

Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam, ihtiyaçların yerinde dinlenmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını belirterek, belediye ile iş birliğinin süreceğini söyledi.