Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu, Özel Konak Engelsiz Yaşam Köyü Niyazi Ersoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veliler ve öğrencilere yönelik kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi.

Konak Belediyesi’nin de destek verdiği programda, engelli bireylerde ağız sağlığının önemi, doğru bakım alışkanlıklarının kazandırılması ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları detaylı şekilde ele alındı.

Eğitime İZDO Genel Sekreteri Melis Daraoğlu Gürel’in yanı sıra diş hekimleri Emine Akgün, Nurhan Demir, Ahmet Özdikmenli, Ümran Kaya, İlkay Begeç ve Gülşah Çapçı katıldı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı etkinlikte konuşan İZDO Genel Sekreteri Melis Daraoğlu Gürel, doğru ağız bakımının günlük rutin hâle getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Dişlerin günde en az iki kez, kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce fırçalanması çok önemli. Dengeli beslenme de ağız ve diş sağlığının temelini oluşturuyor. Süt, yoğurt, sebze, meyve ve et gibi besinler hem kemik hem diş yapısını destekliyor. Asitli ve şekerli gıdalardan uzak durmak ise çürük oluşumunu ciddi şekilde azaltıyor. Ayrıca her çocuğun 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmesi büyük fayda sağlıyor.”

Eğitimin sonunda veliler ve öğrenciler, diş sağlığı konusunda bilinçlenmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.