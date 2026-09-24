Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda küllerinden yeniden doğarken 2026-2027 sezonuna bomba gibi başlamak istiyor. Kaf-Kaf’ın genç başkanı Yiğit Tusder öncülüğünde FIBA ve TBF borçları kapatılırken, yeşil-kırmızılılar yeni sponsorluklara imza atıyor. Türk basketbolunun lokomotifi olan Karşıyaka, eski günlerine kavuşmak istiyor. Kaf-Kaf, sezonun ilk haftasında Ankara deplasmanında Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.

Karşıyaka Spor Kulübü ve Bolez Köylüm iş birliği

1912’den bu yana köklü tarihi, eşsiz semt kültürü ve sarsılmaz tutkusuyla Türk sporuna yön veren Karşıyaka Spor Kulübü olarak, yeni dönem vizyonu doğrultusunda, Japon protein devi çatısı altında bulunan EGE-TAV üretiminde, ülkemizin önde gelen piliç eti markalarından Bolez Köylüm ile güçlerini birleştirdi.

Başkan Tusder’den teşekkür mesajı!

Başkan Yiğit Tusder, geçmiş yıllardan bu yana Karşıyaka Spor Kulübü ile sundukları değerli katkılarıyla yanında olan Bolez Köylüm ailesine sonsuz teşekkürlerini iletti. Verilen aranın ardından, kulübün yeni yönetimine olan inançları, ortaya koyduğu vizyon ve organizasyon yapısına duydukları güven doğrultusunda bu birlikteliği daha da büyüterek yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Forma sponsoru oldu!

Gerçekleştirilen bu kapsamlı iş birliği doğrultusunda Bolez Köylüm; 2026-2027 sezonu boyunca Karşıyaka Basketbol Takımının Forma Yan Logo Sponsoru ve Ürün Sponsoru oldu. Sadece A Takım seviyesinde kalmayıp geleceğimizin teminatı olan tüm altyapı sporcularına ve Selçuk Yaşar Spor Tesislerindeki günlük sağlıklı tavuk eti ihtiyacını sezon boyunca üstlenen BolezKöylüm, spora ve sporcuya verdiği değerle mücadeleye büyük bir güç kattı.