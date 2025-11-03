Bu sezon futbol ve voleybolda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karşıyaka’da, basketbol cephesinde tablo tersine dönmüş durumda. Geçen yıl ana sponsorunu kaybettikten sonra büyük bir kadro kaybı yaşayan ve küme düşme hattından taraftar desteğiyle kurtulan yeşil-kırmızılılar, yeni sezonda da kötü gidişata engel olamadı.

Tarihi ekip yine tehlike çizgisinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde kesintisiz 52’nci sezonunu geçiren, son olarak 2015’te şampiyonluk yaşayan Karşıyaka, bu yıl da düşme hattında yer alıyor. Ligde oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 5 yenilgiyle sondan ikinci sıraya geriledi.

Tarrant ayrıldı, gözler Beşok’a çevrildi

Sezon öncesi 8 yabancıyla kadrosunu yenileyen Karşıyaka, Trabzonspor karşısında aldığı 85-69’luk mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Mücadele öncesi Amerikalı guard Ricky Tarrant’la yollar ayrılırken, teknik ekibin durumu da tartışma konusu haline geldi. Sezon başında göreve gelen Antrenör Faruk Beşok’la ilgili yönetimin bu hafta içinde radikal bir karar alabileceği öğrenildi.

