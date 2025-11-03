Son Mühür/ Osman Günden- Çeşme Vizyon Ofisi tarafından kentin kültürel belleğini canlandırmak amacıyla hazırlanan “Harflerin Çeşmesi” adlı önemli çalışma, Harf Devrimi’nin 97. yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle tanıtıldı. Çeştur Tekke Plajı'nda düzenlenen programa çocuklar ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında gerçekleştirdiği Harf Devrimi’nin, dil ve kültür mirasımızla kurduğu güçlü bağ üzerinden Çeşme’nin eşsiz değerlerini anlatmayı merkezine aldı.

Harflerin çarkı oyunuyla tarihsel miras aktarıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım etkinliği, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir atmosfere dönüştü. Programda, minik katılımcılarla dilimizin tarihsel gelişimi, Türk Dil Kurumu’nun önemi ve farklı dillerden Türkçeye geçen kelimeler üzerine bilgilendirici ve keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Başkan Denizli, bizzat çocuklarla birlikte “Harflerin Çarkı” adı verilen interaktif bir oyun oynadı. Bu oyun sırasında, harflerin rehberliğinde Çeşme’nin yerel değerleri, tarihi dokusu ve kültürel mirası konuşularak eğlenceli ve öğretici anlar yaşandı. Etkinlik süresince çocuklar, “Çeşme” kelimesiyle özdeşleşen ve kenti tanımlayan değerleri keşfetme imkânı bulurken, dilin aslında bir kültür taşıyıcısı olduğu bilincine dair derin bir farkındalık kazandılar. Bu uygulamalı öğrenme metodu, kent belleğinin yeni nesillere aktarılmasında yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıktı.

Başkan Denizli: "Yenilik, aklın ve bilginin rehberliğinde başlar"

Etkinliğin kapanışında projeyi değerlendiren Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Harflerin Çeşmesi” projesinin, kentin kültürel hafızasından süzülüp gelen zengin hikayeyi gelecek kuşaklara aktarmak adına atılmış, küçük ama son derece anlamlı bir başlangıç adımı olduğunu vurguladı.

Denizli, konuşmasında Atatürk’ün yenilikçi vizyonuna atıfta bulunarak, şunları kaydetti: “Büyük Önderimiz Atatürk’ün bize daima öğrettiği gibi, her türlü yenilik ve ilerleme, daima aklın ve bilginin sarsılmaz rehberliğinde başlar. Biz de bu inanç ve kararlılıkla, Çeşme’nin özgün hikâyesini harflerle, kelimelerle, taze fikirlerle yeniden inşa etme gayretindeyiz.” Çeşme Belediyesi, “Harflerin Çeşmesi” projesi aracılığıyla, dilin kent kültüründeki birleştirici ve koruyucu gücünden yararlanarak, Çeşme’nin zengin kültürel hafızasını sürekli ve etkili bir şekilde yeni nesillere aktarmayı ana hedefleri arasına koyuyor.