Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz sezon TBL’de Trabzonspor’u şampiyon yapan Faruk Beşok’u başantrenörlük görevine getiren yeşil-kırmızılılar, Beşok’un raporları doğrultusunda transfer hamlelerini sürdürüyor.

Bu süreçte Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza, Mike Moore, Meriç Kuntker, Justin Alston, Ricky Tarrant ve Charles Manning kadroya katıldı. İç transferde ise Mert Celep ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Mihail Naumoski Karşıyaka’da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki Mihail Naumoski resmen Karşıyaka’ya transfer oldu.

Daha önce Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ile Kızılyıldız’ın U17 ve U19 takımlarında forma giyen Naumoski, geçtiğimiz sezonu KK Vardar Skopje’de tamamladı.

Karşıyaka, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mihail Naumoski, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Kendisine yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.”