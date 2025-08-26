Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla'da hayatını kaybeden muhtar Recep Doyuk anısına düzenlenen park ve anıtın açılışına katılarak, merhumun örnek kişiliğine vurgu yaptı. Tugay, "İyilik iyidir. İyi insan olarak yaşamak iyidir. Yeryüzünde olmasanız da gönüllerde, zihinlerde, hatıralarda güler yüzünüzle, iyiliğinizle, yapmaya çalıştığınız güzel hizmetlerinizle hatırlanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Anlamlı bir vefa örneği

Urla Belediyesi tarafından Çamlıçay Mahallesi'nde yenilenerek adı Recep Doyuk verilen park ve anıtın açılış töreni, duygusal anlara sahne oldu. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve Doyuk'un ailesi ile sevenleri katıldı.

Konuşmasında Recep Doyuk'un sadece bir muhtar değil, aynı zamanda emekli bir öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, onun topluma dokunan ve ilham veren kişiliğine dikkat çekti. "Bu park, o örneklerden birisi. Her birimizin bu tür şeylerden çıkaracağı dersler var. Bizler böyle iyi insanların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaya ve layık olmaya çalışıyoruz" diyen Tugay, Doyuk'un adının her zaman bir ışık olarak kalacağını belirtti.

"Hayatlara dokunan bir öğretmen"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise konuşmasında Recep Doyuk'u "eğitimci ve yerel yönetici olarak topluma ışık tutan bir insan" olarak tanımladı. Balkan, Doyuk'un bir Köy Enstitüleri mezunu olduğunu ve 32 yıl boyunca öğretmenlik yaparak birçok çocuğun hayatına dokunduğunu vurguladı. Muhtarlık görevinde de aynı adanmışlıkla çalıştığını ve iki kez yılın muhtarı seçildiğini hatırlatan Balkan, "Bizler bu topraklara değer katmış bir öğretmenimizin ve muhtarımızın yolunda ilerlemeye, onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Recep Doyuk'un eşi Neriman Doyuk, parkın açılışı dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirdi. Eşinin vefatından sonra Başkan Tugay ve Balkan'ın kendisine destek olduğunu ve Recep Doyuk'un adını yaşatma sözü verdiğini anlatan Neriman Doyuk, "Alev alev yanan yüreğime su serptiler. Her gün yürüyüş yaptığım bu yolda onun adını görmek istediğim için bu parka adının verilmesini istedim. Teşekkür ediyorum" diyerek duygusal anlar yaşattı.