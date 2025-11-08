TFF 3. Lig 4. Grup’ta namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, 10. hafta mücadelesinde zorlu Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek zirvedeki farkı açmak istiyor.

Maçın saati ve yeri belli oldu

Mücadele, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. İzmir temsilcisi, 9 haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 23 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Ev sahibi Ayvalıkgücü ise 15 puanla üst sıralardaki yerini koruyor.

Karşıyaka’da Yasin Uzunoğlu yok

Lider Karşıyaka, bu önemli karşılaşmaya en golcü ismi Yasin Uzunoğlu’ndan yoksun çıkacak. Sarı kart cezalısı durumunda olan yıldız forvet, takımını yalnız bırakacak. Bu sezon 7 maçta 8 gol atan Yasin, son 4 maçta da fileleri havalandırarak dikkat çekmişti. Teknik direktör ekibi, hücum hattında Yasin’in yerini dolduracak ismi maç saatinde netleştirecek.

Kaf-Kaf, İzmir dışına 5 hafta sonra çıkıyor

Karşıyaka, 5 haftalık iç saha serisinin ardından yeniden deplasman mücadelesine çıkacak. İzmir temsilcisi, oynadığı son 9 maçta rakiplerine boyun eğmeyerek ligin tek yenilgisiz takımı olma unvanını koruyor.

Takımda moraller yüksek, hedef ise Ayvalık’tan galibiyetle dönerek seriyi sürdürmek.