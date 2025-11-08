İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler ölümle burun buruna geldi. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 40’ı çocuk olmak üzere toplam 64 kişi kurtarıldı.

Denizin ortasında tehlike sinyali

6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Seferihisar açıklarında tehlike sinyali alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbarda, içinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. Olay yerine TCSG-109 Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizin ortasında dalgalar arasında savrulan göçmenleri tespit etti.

40 çocuk ölümden döndü

Ekiplerin müdahalesi sırasında botun su aldığı ve içinde bulunan göçmenlerin büyük panik yaşadığı öğrenildi. Sahil Güvenlik personeli, titiz bir operasyonla 40’ı çocuk olmak üzere 64 kişiyi sağ olarak kurtardı. Denizdeki kurtarma çalışması dakikalar içinde tamamlanırken, çocukların ve kadınların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik’ten hızlı ve koordineli müdahale

Olay yerine sevk edilen ekipler, kurtarılan göçmenleri güvenli bir şekilde sahile ulaştırdı. Kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, olayın ardından bölgedeki devriyelerin artırıldığını ve göçmen kaçakçılığına karşı denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen göçmenlere ilk sağlık müdahalesi yapıldı. Ardından işlemleri tamamlanan 64 kişi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, kurtarılan göçmenlerin ifadelerine dayanarak olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Ege Denizi’nde tehlikeli yolculuklar sürüyor

Son yıllarda Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin Ege Denizi üzerinden yasa dışı geçiş denemeleri artmaya devam ediyor. Uzmanlar, motor arızası, hava koşulları ve aşırı yüklenme gibi nedenlerle bu yolculukların çoğunun ölümle sonuçlanabileceğini vurgularken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu hatırlatıyor.