TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer listesinde yer alan sol kanat oyuncusu Altar Hidayetoğlu için yürüttüğü görüşmeleri sonlandırdı. Oyuncunun kulübü Esenler Erokspor’un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Karşıyaka’da Transfer Hamlesi Yarım Kaldı

Karşıyaka, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün daha önce Menemen FK’da birlikte çalıştığı 24 yaşındaki futbolcu Altar Hidayetoğlu için girişimlerde bulunuldu. Ancak kulübü Erokspor’un istediği bonservis rakamı yüksek bulununca taraflar anlaşma sağlayamadı.

Yönetimden Gençlere Şans Kararı

Yeşil-kırmızılı yönetimin, transferin iptal edilmesinde maliyet dışında başka bir gerekçesinin daha olduğu ifade edildi. Altyapıdan yetişen genç kanat oyuncularına daha fazla süre vermek isteyen yönetim, bu nedenle transfer dosyasını kapattı.

Geçmişte Basatemür’ün Öğrencisiydi

Altar Hidayetoğlu, geçen sezon Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür’ün çalıştırdığı Menemen FK’da kiralık olarak forma giymişti.