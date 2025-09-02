2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona istediği gibi başlayamayan Menemen Futbol Kulübü, ikinci hafta maçında evinde Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, kötü gidişata dur demek için kadrosunu Süper Lig’den genç bir takviye ile güçlendirdi.

Samsunspor’dan kiralık transfer

Menemen FK, Samsunspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin sezon sonuna kadar kiralık olduğu ve satın alma opsiyonunun Menemen FK’ya ait olduğu belirtildi.

Kulüpten resmi açıklama

Menemen FK’nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, Samsunspor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar’ı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Alper Efe Pazar’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz.”

Menemen FK’da hedef çıkış yakalamak

Lige istediği başlangıcı yapamayan Menemen Futbol Kulübü, bu transferle orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Genç oyuncunun dinamizmiyle takıma enerji katması ve sarı-lacivertlilerin yükselişe geçmesine katkı sağlaması bekleniyor.