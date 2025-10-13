TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmedi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, ilk dört haftada Afyonspor, Belediye Kütahyaspor, Balıkesirspor ve Alanya 1221 FSK’yı 2-1’lik skorlarla mağlup etti. Beşinci haftada Eskişehir Anadolu karşısında golsüz berabere kalarak galibiyet serisine ara veren Karşıyaka, altıncı haftada Çoruhlu FK’yı 4-0’lık farklı skorla geçerek puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti.

Zirveye yakın adımlar

Topladığı 16 puanla grubun ikinci sırasında yer alan Karşıyaka, aynı puana sahip Uşakspor’un averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturduğu ligde, şampiyonluk yarışında güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki iki haftalık periyotta kayıpsız performansını sürdürerek 9. haftada karşılaşacağı Uşakspor’u mağlup etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna yükselmenin hesaplarını yapıyor.