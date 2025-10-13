Son Mühür/ Merve Turan - Çankaya’da bulunan çok katlı otopark ve alışveriş merkezinin yıkımına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kararı, bölge esnafı tarafından tepkiyle karşılandı. Bölgede faaliyet gösteren esnaf odaları, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) öncülüğünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Esnaflar, hem bölge ticaretinin hem de ulaşımın olumsuz etkileneceği gerekçesiyle kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Basın açıklamasına İESOB Başkanvekili İhsan Esen, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, İzmir Kurukahveciler Odası Başkanı İlyas Gönen, İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Gömlekçiler Odası Başkanı Olgun Aktaş, İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası Başkanı Fatih Kıraç, İzmir Manifaturacılar Odası Başkanı Kemal Ateş, İzmir İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Bayraktar Erdem ve İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli katıldı.

Esen: “İş birliğine hazırız”

Yıkım kararında acele edilmemesi gerektiğini belirten İESOB Başkanvekili İhsan Esen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın esnafa olan duyarlılığına inandıklarını söyledi.

Esen, “Başkanımızın esnaf kesimine karşı samimi yaklaşımını biliyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi’nin esnaf teşkilatlarıyla görüş alışverişinde bulunarak hem esnafı hem de vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir çözüm üreteceğine inanıyoruz. Önceliğimiz otoparka alternatif oluşturmak. Biz iş birliğine hazırız, Büyükşehir Belediyesi’nin çağrımıza duyarsız kalmayacağına güveniyoruz” dedi.

“Yıkım bölgeyi kilitler”

Geçen yıl binanın “riskli yapı” olarak nitelendirildiğini hatırlatan Esen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “güçlendirilebilir” raporu vermesinin ardından otoparkın kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Esen, “Bu otopark, kentin merkezindeki en önemli ihtiyacı karşılıyor. Günde yaklaşık 3 bin 500 aracın park ettiği tesis, Kemeraltı başta olmak üzere çevredeki esnafa, bürolara ve iş merkezlerine hizmet veriyor. Çankaya bölgesinde otopark sıkıntısı zaten çok büyük. Ayrıca otoparkın altında iş yeri bulunan 87 esnafın durumu da göz ardı edilmemeli. Alternatif üretilmeden yapılacak yıkım, Çankaya’dan Kemeraltı ve Konak’a kadar tüm bölgeyi kilitler” ifadelerini kullandı.

“Yıkım sadece Çankaya’yı değil, ilçeleri de etkiler”

Basın açıklamasına destek veren oda başkanları da, otoparkın sadece Çankaya ve Kemeraltı esnafı için değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Oda temsilcileri, “Ödemiş, Tire gibi çevre ilçelerden gelen toptancılar ve vatandaşlar da bu otoparktan faydalanıyor. Bu nedenle mesele yalnızca bir bina meselesi değil; İzmir genelindeki iki yüz bin esnafı ve binlerce vatandaşı ilgilendiren bir konu. Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda anlayış bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Esnaftan çözüm önerisi: “Alternatif otopark oluşturulmalı”

İESOB ve oda başkanları, yıkım kararı uygulanmadan önce alternatif bir otopark alanı oluşturulmasını önerdi. Esnaf temsilcileri, “Otoparkın güçlendirilmesi veya uygun bir geçici çözüm bulunması, hem şehir trafiğini hem de ticari hayatı koruyacaktır. Yıkımın aceleye getirilmemesi, İzmir ekonomisinin dengesi açısından büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Esnafın sesi duyulmalı”

İESOB Başkanvekili Esen, açıklamasının sonunda, “İzmir’in kalbi sayılan bu bölgede alınacak her kararın çok geniş bir kesimi etkileyeceğini unutmamalıyız. Biz çözümden yanayız, hem esnafı hem vatandaşları mağdur etmeyecek ortak bir formül için elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.