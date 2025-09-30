TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona dörtte dört yaparak başlayan ve Uşakspor’la zirve ortaklığını sürdüren Karşıyaka, fikstür avantajıyla dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki 5 haftada İzmir dışına çıkmadan sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sezon 3. Lig’i bölgesel formatta oynatmasıyla birlikte Kaf-Kaf, önemli bir periyotta iç sahada kalma avantajına sahip olacak.

Atatürk Stadı’na dönüş

Karşıyaka, cumartesi günü saat 16.00’da Eskişehir Anadolu’yu konuk edecek. Alsancak Stadı’ndaki bakım nedeniyle Kaf-Kaf, 4 yıl sonra ilk kez İzmir Atatürk Stadı’nda taraftarı karşısına çıkacak.

Takip eden haftada İzmir Çoruhlu FK ile deplasman takımı olarak karşılaşacak Karşıyaka’nın bu mücadeleyi de Atatürk Stadı’nda oynama ihtimali bulunuyor. Bornova Stadı’nın da bakıma alınması nedeniyle stat konusunda kesin karar henüz açıklanmadı.

Kritik derbi ve liderlik maçı

Çoruhlu FK karşılaşmasının ardından düşme hattındaki Nazillispor’u ağırlayacak Karşıyaka, daha sonra yıllar sonra oynanacak Altay derbisine çıkacak. Alsancak Stadı’ndaki zemin çalışmalarının derbiye kadar tamamlanması planlanıyor.

Yeşil-kırmızılılar, Altay derbisinin ardından ise zirve yarışında kritik öneme sahip Uşakspor’u konuk ederek 5 haftalık seriyi tamamlayacak.

“Disiplin ve istikrar şart”

Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun, elde edilen galibiyetlerin değerini korumak için disiplinli çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ceyhun, “Sezona dörtte dört ile başlamak gurur verici ama önemli olan bunu sürdürebilmek. Futbol disiplin ve istikrar oyunudur. Karşıyaka arması yarım bir mücadeleyi kabul etmez. Oyuncularımızın her maça aynı motivasyon ve kararlılıkla çıkması gerekiyor” dedi.

Genç sportif direktör, iyi başlangıcın moral ve özgüven açısından önemli olduğunu, ancak aynı performansı sezon sonuna kadar sürdürmeleri halinde hedefe ulaşabileceklerini ifade etti.