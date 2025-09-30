Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi’nin geleneksel Aşıklar Bayramı, bu yıl Halk Ozanı Murat Çobanoğlu anısına Ümit Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Aşıkların sazları, türküler ve atışmalarıyla renklenen geceye Bornovalılar yoğun ilgi gösterdi.

Sazlar çaldı, türküler söylendi

Türk halk edebiyatının köklü geleneklerinden biri olan aşık kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birçok usta ozan sahne aldı. Aşık Ali Turgut Yılmaz, Aşık Kenan İnkayalı, Ali Rıza Ezgi, Aşık Ali Nevruz Çiçek, Aşık Ender Bal, Aşık Adem Demir, Aşık Mesut Baykut, Aşık Köksal Topçu, Aşık Güngör Kaptan, Aşık İskender Yıldırım ve Aşık Savaş Mercan, sazları ve türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atışmalara büyük alkış

Gecenin en keyifli anlarını aşıkların esprili ve ustalıkla yürüttükleri atışmalar oluşturdu. Halk ozanlarının söz sanatlarıyla süslenen karşılıklı söyleşileri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Eşki: “Anadolu’nun hafızasına sahip çıkıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aşık kültürünün Anadolu’nun hafızası olduğuna dikkat çekerek, “Aşıklarımız halkın sesi, gönül köprüsüdür. Bornova’da bu kültürü yaşatmak bizim için görevdir. Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, ozanlarımızın birleştirici gücünü ortaya koydu” dedi.

Mahalle muhtarından teşekkür

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın, etkinliğin mahallelerinde yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, “Bu anlamlı geceye katkı sunan aşıklarımıza, vatandaşlarımıza ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.