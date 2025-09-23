3. Lig 4. Grup’ta sezona hızlı başlayan Karşıyaka, ilk üç haftada Afyonspor, Kütahyaspor ve Balıkesirspor’u mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının erken havaya girmemesi ve her hafta tüm rakiplerinden daha iyi olması gerektiğini vurguladı.

Basatemür: “Ayaklarımız yere basmalı”

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Balıkesirspor maçından önemli dersler aldıklarını söyledi. Basatemür, “Balıkesirspor, grubumuzun iddialı ekiplerinden biri. Oyuncularımız geriye düştükten sonra oyunu düzelterek skoru lehimize çevirdi. Lig boyunca kolay maçımız olmayacak. Tüm rakipler bize karşı daha motive olacak, bu nedenle ayaklarımız yere basmalı ve disiplinli çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular scoutların radarında

Karşıyaka’da genç futbolcular sezonun başında üst lig ekiplerinin ilgisini çekmeye başladı. Alsancak Stadı’nda oynanan Balıkesirspor maçında Süper Lig’den Alanyaspor, Gençlerbirliği, 1. Lig’den Manisa Futbol Kulübü ve Trabzonspor’un scout ekipleri genç oyuncuları takip etti.