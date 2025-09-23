İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devam eden sismik hareketliliği değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şokların, bölgedeki "ölü fayları" tetiklediğini ve bu durumun deprem fırtınasına yol açtığını söyledi.

Ölü faylar canlandı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki deprem aktivitesinin devam ettiğini ve artçı sarsıntı sayısının 10 bini geçtiğini belirtti. Özellikle Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda son iki gündür yaşanan deprem fırtınasının, 10 Ağustos'taki ana şokun ardından güneydoğuya doğru kayan artçı şokların etkisiyle, haritalanan ölü fayları harekete geçirmesinden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti. AFAD ile birlikte yaptıkları saha çalışmalarında, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda yeni fay hatları belirlediklerini söyleyen Sözbilir, bu faylardan en önemlisinin Emendere Fay Zonu olduğunu ve bu zonla bağlantılı tekil fayların aktivite gösterdiğini belirtti.

Jeotermal sistem ve fay hattı ilişkisi

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye diri fay haritasında yer almayan bu fayların, birbirini tetikleyerek 3 ila 5 büyüklüğünde depremler ürettiğini vurguladı. Emendere Fay Zonu'nun, bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapıya sahip olması nedeniyle fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değiştiğini, bu durumun da sismik aktivitenin devamlılığını sağladığını açıkladı. Bu durumun, Sındırgı ana şokunun, dağlık alandaki önceden "ölü" kabul edilen fayları yeniden aktive ettiğini gösterdiğini söyledi. Bu fayların arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebildiği belirtildi.

Gelenbe Fayı bariyer görevi görüyor

Prof. Dr. Sözbilir, ana şoktan sonra batıdaki Gelenbe Fay Zonu'nun 4 büyüklüğüne varan depremlerle tetiklendiğini, ancak artçıların bu fayın batısına geçemediğini kaydetti. Bu durumun, Gelenbe Fayının sistemde bir bariyer gibi davrandığını ve transfer edilen enerjiyi kendi üzerinde biriktirdiğini gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle, fayın stresi güneye, Manisa-Akhisar-Kırkağaç tarafına veya kuzeye, Balıkesir tarafına transfer etmesi olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Deprem aktivitesinin devam etmesi beklendiğinden, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi ve hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu çalışmalar, bölgenin deprem risk haritasını yeniden şekillendirebilecek önemli bulgular sunuyor.