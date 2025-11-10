Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde Çiğli’de saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Çiğli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiğli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programa sabah 09.05’te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Çelenk sunumunun ardından, belediye binasında yer alan Fakir Baykurt Salonu’nda anma etkinlikleri sürdü.

Geniş katılım

Törene; Garnizon Komutanı Albay Cemal Taylan, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerden duygulandıran gösteriler

Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda Atatürk’ün yaşamı ve mücadelesini anlatan video gösterimi, “Önce Vatan” oratoryosu, zeybek ve vals gösterileri ile türkü dinletisi yer aldı. Programın devamında Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Korosu sanatçıları, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Etkinlik boyunca izleyiciler duygusal anlar yaşadı ve uzun süre alkışladı.

Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül

10 Kasım kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Belediye binası fuaye alanında açılan Atatürk Resim Sergisi yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere Atatürk’ün sevdiği Türk kahvesi ikram edildi; katılımcılar hem Atatürk’ü andı hem de eserleri inceleme fırsatı buldu.

Başkan Yıldız: “Atamızın izinde yürüyeceğiz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, anma programının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz. Öğrencilerimizin sahnelediği gösteriler, Atatürk’ün fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece değerliydi.

Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i yaşatmak ve onun ilke ile devrimlerine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz.”