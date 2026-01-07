Trabzon’un Sürmene ilçesinde uzun yıllar belediyede görev yapan eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük üzüntü ve endişe yarattı.

Araçta yaralandı, yol kenarına bırakıldı

Edinilen bilgilere göre, Ali Aydın’ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle birlikte seyir halinde olduğu sırada bıçaklandığı öğrenildi. Saldırının ardından Aydın, içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçtan indirilerek yol kenarına bırakıldı.

Aydın, Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy sahilinde ağır yaralı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler Hopa yönüne kaçtı

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin Artvin’in Hopa ilçesi yönüne doğru ilerlediği tespit edildi. Polis ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu aracı Orta Hopa Mahallesi’nde durdurmak istedi. Bu sırada kaçışın engellenmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın ardından Sürmene, İyidere ve Hopa hattında güvenlik önlemleri artırıldı. Bölge genelinde yol kontrolleri sıklaştırılırken, saldırının nedeni ve faillerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.