Bakanlık bünyesinde Türkiye genelindeki hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alım için başvurular 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar müracaatlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifresiyle yaptı. Sürecin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi.

ASHB personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Önceki yıllardaki alım takvimleri dikkate alındığında, başvuruların değerlendirilmesinin ortalama iki ila üç haftalık bir süre aldığı görülüyor. Bu çerçevede yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sonuçlar yalnızca kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara basılı veya mail yoluyla tebligat yapılmayacak.

Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.

KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Personel alımı kadro dağılımı

Bakanlık bünyesinde alınacak 3 bin personelin kadro dağılımı şu şekilde belirlendi: Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) 1.449, Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) 580, Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) 194, Sosyal Çalışmacı 169, Psikolog 130, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 112, Destek Personeli (Temizlik) 98, Hemşire 63, Çocuk Gelişimcisi 53 ve diğer kadrolar 152 kişi olarak planlandı.