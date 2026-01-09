Türkiye'de 1955 yılından bu yana kutlanan Anneler Günü, sadece bireysel anlamda değil toplumsal farkındalık açısından da büyük önem taşıyor. 9 Ocak 2026 itibarıyla Anneler Günü'ne 122 gün kaldı. Hediye seçimleri ve planlamalar için bolca zaman olsa da son dakika yoğunluğuna kalmamak adına şimdiden hazırlıklara başlamakta fayda var.

2026 Anneler Günü tarihi neden 10 Mayıs?

Anneler Günü tarihi her yıl sabit değil, değişkendir. Bunun nedeni Türkiye'de Anneler Günü'nün Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu uygulama sadece Türkiye'ye özgü değil. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede de aynı şekilde kutlanıyor.

2026 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar günü 10 Mayıs'a denk geliyor. Bu tarih yılın 130. günü olacak. Anneler için hediyeler seçilecek, kahvaltı sofraları hazırlanacak ve sevgi dolu sürprizlerle dolu bir gün yaşanacak.

Anneler Günü tarihçesi nasıl başladı?

Anneler Günü'nün tarihçesi duygusal bir hikayeye dayanıyor. İlk olarak 1908 yılında Amerikalı Anna Jarvis, kaybettiği annesini anmak amacıyla bir anma günü düzenledi. Bu etkinlik büyük ilgi görünce 1914 yılında ABD'de resmi olarak Anneler Günü ilan edildi.

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlandı. O tarihten bu yana her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü anneler onuruna çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenleniyor.

2026 Anneler Günü hediye fikirleri

Anneler Günü yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de hediye seçimleri. İşte 2026 yılında trend olacak hediye alternatifleri:

Çiçek aranjmanları klasik ama duygusal anlamı büyük olan hediyeler arasında yer alıyor. Annenizin en sevdiği çiçeklerden oluşan kişisel buketler fark yaratabilir. İsme özel kolyeler, zarif bilezikler ve nostaljik saatler gibi takılar kalıcı bir hatıra olarak tercih ediliyor.

Parfümler, cilt bakım ürünleri ve spa setleri gibi kozmetik ürünleri de popüler seçenekler arasında. El emeğiyle hazırlanmış fotoğraf albümleri, hatıra kutuları ve kişisel notlarla dolu özel kartlar ise duygusal bağ kuran hediyeler olarak öne çıkıyor.

Anneler Günü nasıl kutlanır?

Anneler Günü'nü unutulmaz kılmak için sadece hediye almak yetmiyor. İşte evde ya da dışarıda yapılabilecek kutlama fikirleri:

Aile kahvaltısı veya brunch ile güne birlikte başlamak anlamlı bir seçenek olabilir. Balonlar, pastalar ve dekoratif süslemelerle evinizi kutlama alanına çevirebilirsiniz. Bahar havasını fırsat bilerek doğa yürüyüşü, piknik veya sahil gezisi planlanabilir.

Anneniz başka şehirde veya ülkedeyse video görüşmeleri ve online hediye gönderimleriyle mesafeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Önemli olan annenize değerli olduğunu hissettirmek ve emeklerini takdir etmek.