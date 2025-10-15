Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası akademik ağını genişletme hedefiyle Azerbaycan Mingachevir Üniversitesi ile eğitim, bilim ve kültür alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasında bilimsel ve kültürel bağları güçlendirecek.

Akademik iş birliğiyle yeni dönem

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Azerbaycan Mingachevir Üniversitesi arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında ortak çalışmaların yürütülmesini öngören akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük binası senato salonunda yapılan törende, protokolü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Mingachevir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Eminov imzaladı.

Törene her iki üniversiteden akademisyenler katıldı. Azerbaycan heyetinde Doç. Dr. Azer Hüseyn Sedreddin, Doç. Dr. Nüşabe Qedimli Astan, Doç. Dr. Aide Mustafayeva Mübariz, Samire Ahmedova Famil ve Qurban Qurbanzade Afiq yer aldı. DEÜ tarafında ise Prof. Dr. Banu Durukan Salı, Prof. Dr. Tuba Gültekin, Prof. Dr. Kamil İşeri, Prof. Dr. Erhan Demirelli, Prof. Dr. Abdullah Seçgin, Prof. Dr. Aylin Alın, Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre ve diğer akademisyenler hazır bulundu.

Akademik kalite hedefi

İmzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasında akademik değişim, öğrenci hareketliliği, araştırma altyapılarının ortak kullanımı ve laboratuvar iş birlikleri yapılacak. Anlaşmanın, bilgi paylaşımı ve akademik kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“Bilimsel köprü kurmak gurur verici”

Mingachevir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anar Eminov, 2006 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Programı’ndan mezun olduğunu hatırlatarak, “DEÜ benim akademik yolculuğumun başladığı yer. Mezunu olduğum üniversiteyle yeniden bilimsel bir köprü kurmak gurur verici” dedi.

“Bilim, kültür ve gönül bağı güçleniyor”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, kardeş iki ülke arasındaki iş birliğinin bilimsel temelde de güçlendiğini belirtti:

“Azerbaycan bizim için sadece bir dost ülke değil, aynı zamanda bir gönül bağıdır. Mingachevir Üniversitesi ile imzaladığımız bu anlaşma, hem bilimsel üretimi hem de kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek.”

Uluslararası ilişkilerde yeni adım

DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Banu Durukan Salı, protokolün iki ülke arasındaki akademik ilişkileri kalıcı hale getireceğini belirterek, “Bu iş birliği, DEÜ’nün uluslararası görünürlüğünü ve akademik hareketliliğini artıracak” ifadelerine yer verdi.