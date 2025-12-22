Son Mühür/ Beste Temel - Bu yıl on birincisi düzenlenen Kaizen Paylaşımları, 1240 kayıtlı delegenin katılımıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 92 katılımcı firma tarafından hazırlanan 450 proje arasından, 131 uzman değerlendirici tarafından seçilen 354 proje sergilenerek katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

“Sürekli gelişim anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Açılışta konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu ve Kaizen Paylaşımları Etkinliği Yürütme Kurulu Üyesi Ece Gültekin Okay, önceki etkinliklerin de yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Okay, Kaizen kavramının anlaşılması, uygulama alanlarının genişletilmesi ve sürekli gelişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla etkinliğin on birinci kez düzenlendiğini ifade ederek katkı sunan ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılış konferansı ve oturumlar

Etkinlik, açılış konferansında 2025 EQL (European Quality Leader) Ödülü sahibi Dr. Ömer Özkan’ın “Avrupa kalite liderliğine uzanan yol” başlıklı sunumuyla devam etti. İlk gün ayrıca LeanViser Kurucusu Can Yükselen, “Zor koşullarda Kaizen kültürü yaratmak” başlığıyla katılımcılara hitap etti. İkinci gün proje sergisi sürerken “Enlerin Seçimi Mavi Yaka” paneli gerçekleştirildi.

“En” projelere ödül

Etkinliğin sonunda katılımcı oylarıyla belirlenen projelere ödülleri verildi. Buna göre;

En Sürdürülebilir Kaizen alanında Döktaş Dökümcülük, “Yıkama tesisinden çıkan parçalarda temizlik test probleminden dolayı atık su oluşumunun minimize edilmesi” projesiyle,

En Yaratıcı Kaizen alanında Ege Fren A.Ş. – Esbaş, “Elektrikli transpalet kart okuyucu sistemi” projesiyle,

En Verimli Kaizen alanında ise Hidromek Hidrolik Mek. Mak. İmal San. ve Tic. A.Ş., “Yüzey hazırlık kalitesinin iyileştirilmesi” projesiyle ödüle layık görüldü.