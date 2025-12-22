İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de, yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörüne yönelik kapsamlı bir denetim uygulaması hayata geçirildi. İlçede gerçekleştirilen kontrollerle, yeni yıl kutlamalarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçmesi hedeflendi.

Yılbaşı hazırlıklarında güvenlik önceliği

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından yürütülen denetimlerde, umuma açık eğlence mekânları tek tek incelendi. Uygulamanın temel amacı; yılbaşı gecesi artması beklenen yoğunluk öncesinde olası risklerin önüne geçmek oldu.

Ruhsat ve yasal belgeler mercek altında

Denetimler kapsamında işletmelerin faaliyet ruhsatları, çalışma izinleri ve yasal evrakları kontrol edildi. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Alkollü ürünlere bandrol ve kaçak kontrolü

Ekipler, eğlence mekânlarında satışa sunulan alkollü içecekleri de ayrıntılı şekilde denetledi. Ürünlerin bandrolleri, mevzuata uygunluğu ve olası kaçak ya da sahte içki riski titizlikle incelendi. Bu kontrollerle halk sağlığının korunması amaçlandı.

Denetimler sürecek

Yetkililer, yılbaşı gecesi ve sonrasında da benzer uygulamaların devam edeceğini belirterek, hem vatandaşların hem de işletmelerin kurallara hassasiyetle uymasının önemine dikkat çekti. Çeşme genelinde güvenli ve sorunsuz bir yılbaşı için denetimlerin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.