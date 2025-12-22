Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki yıl olağan genel kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanan İzmir Ticaret Borsası’nda, mevcut Başkan Işınsu Kestelli’nin bir dönem daha aday olma kararı aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kestelli, görevini sürdürmek ve projelerini devam ettirmek amacıyla yeniden başkanlık için yola çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Borsa kulislerinde hareketlilik

Geçmiş dönemlerde borsanın farklı kademelerinde görev alan, tarım sektöründe yürütülen pek çok sivil toplum çalışmasına öncülük eden mevcut başkan Işınsu Kestelli’nin, görev süresi boyunca özellikle tarımsal üretim, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma gibi konularda attığı adımların borsa üyeleri nezdinde güçlü bir karşılık bulduğu ifade edildi.

Borsa kulislerinden edinilen bilgilere göre, Kestelli’nin hem üreticilerle kurduğu yakın temas hem de borsanın kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik hamleleri, tabanda geniş bir destek oluştururken, özellikle tarımsal projeler ve sektör paydaşlarıyla geliştirilen iş birliklerinin, olağan genel kurul öncesi söz konusu desteğin temelini oluşturduğu ifade ediliyor.

Seçimler 2026’da yapılacak

Ayrıca, 2026 yılında yapılması planlanan olağan genel kurul öncesinde başka bir güçlü adayın isminin gündeme gelmemesi de kulislerde dikkat çeken bir diğer başlık olarak öne çıkarken, Kestelli’nin genel kurulda tek aday olarak seçilmesinin yüksek ihtimal olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Öte yandan, İzmir Ticaret Borsası’nda seçim sürecine yaklaşıldıkça, kulislerde konuşulan bilgilerin daha da netleşmesi bekleniyor.