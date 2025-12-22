TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Karşıyaka, ligin ilk yarısının son haftasında İzmir derbisinde Tire 2021 FK’yı konuk edecek. 15. hafta mücadelesi, yarın akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak.

Alsancak’ta derbi heyecanı saat 19.00’da

İzmir futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek müsabaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma, hem zirve yarışını hem de play-off hattını yakından ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Karşıyaka zirve takibini sürdürmek istiyor

Ligde geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, ilk yarıyı galibiyetle kapatarak moral ve avantaj kazanmanın peşinde.

Tire 2021 FK play-off hattına göz kırpıyor

Konuk ekip Tire 2021 FK ise ligde şu ana kadar 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 25 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kırmızı-sarılılar, play-off hattının hemen altında yer alırken, zorlu Karşıyaka deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ilk 5 içine girmeyi amaçlıyor.

Karşıyaka iç sahada yenilmiyor

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Karşıyaka, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanın 19’unu hanesine yazdırdı.

Alsancak’ta mağlup edilen rakipler

Karşıyaka, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda: Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor, Denizli İdman Yurdu, Bornova 1877 takımlarını mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılar, bu istikrarlı performansı Tire 2021 FK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Maçın hakemi Burak Filik

Karşıyaka ile Tire 2021 FK arasında oynanacak mücadeleyi Burak Filik yönetecek. Filik’in yardımcılıklarını Ali Gün ve Fatih Etirli yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ege Doruk olacak.