Son Mühür/ Beste Temel- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Çiğli Belediyesi'nde görevli memurların Sosyal Denge Tazminatı'nın (SDT) brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürülmesine şiddetle tepki gösterdi. Erdağ, kararın Sayıştay gerekçe gösterilerek alındığını ancak bu tasarrufun mevcut Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) açıkça ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Başkan Onur Emrah Yıldız, bir zamanlar kendi meslektaşları olan emekçilerin hakkına el uzatmıştır," dedi.

Memurların sosyal denge tazminatı yarıdan fazla azaltıldı

Sendika adına kamuoyuna duyuru yapmak üzere toplanan Tüm Yerel Sen yetkilisi Devrim Onur Erdağ, Çiğli Belediyesi yönetiminin memur emekçilerine yönelik aldığı kararı "büyük bir haksızlık ve hukukun ayaklar altına alınması" olarak nitelendirdi. Erdağ, geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak görev yapan ve kamu emekçilerinin sorunlarına yakından vakıf olan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, bugün aldığı bu kararla çeliştiğini öne sürdü. Yönetimin, Sayıştay denetimlerini bahane ederek memurların Sosyal Denge Tazminatı'nı (SDT) brüt 33 bin liradan 13 bin liraya indirdiğini kaydeden Erdağ, bu indirimin sendika ile belediye arasında imzalanan ve hala yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguladı.

Toplu sözleşme tek taraflı ihlal edildi

Genel Örgütlenme Sekreteri Erdağ, belediye yönetiminin tek taraflı tasarrufla sözleşme hükümlerini çiğnediğini belirterek, bunun hem etik açıdan sorunlu hem de hukuken açık bir ihlal olduğunu ifade etti. Erdağ, 4688 sayılı yasanın, toplu sözleşme hükümlerinin süresi boyunca her iki tarafı da bağladığını açıkça belirttiğini hatırlattı. Bu yasal güvenceye rağmen hiçbir idari makamın sözleşmeyle kazanılan bir hakkı tek taraflı olarak değiştiremeyeceğinin veya ortadan kaldıramayacağının altını çizdi. Bu kararın, memurların örgütlü mücadelesiyle elde ettiği bir hak olan Sosyal Denge Tazminatı'nın gaspı anlamına geldiğini söyledi.

"Tasarruf emekçiden mi başlıyor?"

Başkan Yıldız'ın kararı 'bütçe yokluğu' ile savunmaya çalışmasına da sert tepki gösteren Erdağ, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü: "Belediyede bütçe sıkıntısı makam araçları, temsil, ağırlama ve özel kalem harcamaları için mi geçerli değil? Mesele emekçi olunca mı aklınıza 'tasarruf' politikaları geliyor?" diyen Erdağ, Sosyal Denge Tazminatı'nın bir lütuf değil, örgütlü mücadelenin ve alın terinin karşılığı olduğunu yineledi. Bir dönem memur olan bir başkanın, bugün memur çalışanları mağdur etmesinin tarihe "acı bir ironi" olarak geçeceğini vurguladı. Sendika olarak bu hukuksuzluğu tanımayacaklarını ve Toplu Sözleşme hükümlerini çiğnetmeyeceklerini kesin bir dille ifade eden Erdağ, bu indirim kararının memur emekçilerinin onurunda derin bir yara açtığını, ancak sendikal dayanışma ve kararlılıkla bu onurun yeniden ayağa kaldırılacağını belirtti. Tüm Yerel Sen'in Çiğli'deki emekçilerin arkasında durduğunu ve hukuku çiğneyen hiçbir gücün karşısında sessiz kalmayacağını sözlerine ekledi.