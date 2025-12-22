Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kentin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakanlık makamında gerçekleşen bu kritik görüşmede, İzmir’in sağlık yatırımları ve özellikle son günlerde kamuoyunun odağında yer alan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dönüşüm süreci detaylıca masaya yatırıldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çankırı, Bozyaka’daki sürecin İzmir’in sarsılmaz bir gerçeği olan deprem riski göz önünde bulundurularak, önceden planlanmış bir strateji doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Deprem riski karşısında "Güvenli sağlık" önceliği

İzmir’in birinci derece deprem kuşağında yer almasının sağlık tesisleri için hayati bir önem taşıdığını ifade eden Ceyda Bölünmez Çankırı, Bozyaka Hastanesi’ndeki yapısal risk analizlerinin bu kararın temelini oluşturduğunu belirtti. Mevcut yapının güvenlik standartlarını karşılamada yetersiz kalması sebebiyle başlatılan dönüşümün, vatandaşların can güvenliğini koruma amacı taşıdığını dile getiren Çankırı, hastanedeki hasta kabul sürecinin durdurulmasının anlık veya plansız bir karar olmadığını, aksine Sağlık Bakanlığı’nın uzun vadeli yatırım takviminin titiz bir aşaması olduğunu kaydetti.

Modern ve depreme dayanıklı yeni tesis müjdesi

Bozyaka Hastanesi’nin yerine inşa edilecek olan yeni sağlık kompleksinin müjdesini veren Milletvekili Çankırı, projenin modern tıbbi standartlara tam uyumlu ve sismik izolatör teknolojisi gibi üst düzey güvenlik önlemleriyle donatılacağını ifade etti. Hükümetin yatırım politikasının, bir tesisi hizmet dışı bırakırken eş zamanlı olarak yenisinin planını ve bütçesini hazırlayan bir vizyona sahip olduğunu hatırlatan Çankırı, yeni hastanenin İzmir halkına uzun yıllar boyunca en güvenli şartlarda hizmet sunacak şekilde projelendirildiğinin altını çizdi.

Şehir hastaneleri sistemin sigortası oldu

Dönüşüm süreci devam ederken sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için İzmir’deki şehir hastanelerinin kritik bir rol üstlendiğini belirten Çankırı, bu tesislerin yüksek kapasitesi ve deprem dayanıklılığı ile bölgenin sağlık güvencesi olduğunu söyledi. "Sağlıkta dönüşümün en somut meyvelerinden biri olan bu dev tesisler, sahadaki hizmet sürekliliğini teminat altına almaktadır" diyen Çankırı, İzmir genelinde erişilebilir, sürdürülebilir ve en önemlisi güvenli bir sağlık ağı kurma hedeflerinden taviz vermeden çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.