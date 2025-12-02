Son Mühür- Beyaz Saray, Eylül ayında Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiye yönelik birden fazla saldırı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sahip çıktı.

Savaş suçu işlendiğini öne süren tepkilere rağmen Hegseth'in saldırı kararı savunuldu ve eleştirmenlerin kurtulanlara yönelik saldırının yasallığını sorgulamasına rağmen, saldırıyı yöneten amiralin Savunma Bakanı Pete Hegseth'in onayına sahip olduğunu söyledi.

Washington Post ikinci saldırıya dikkat çekmişti...

Washington Post, ilk saldırıda hayatta kalan iki kişiyi öldürmek ve Hegseth'in herkesin öldürülmesi yönündeki emrine uymak için ikinci bir saldırı emri verildiğini bildirmişti.

Başkan Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, gemiye ikinci bir saldırı yapılmasını istemediğini ve Hegseth'in böyle bir emir verdiğini reddettiğini söyledi.



Ancak Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hegseth'in Amiral Frank Bradley'e 2 Eylül'de saldırıları gerçekleştirme yetkisi verdiğini söyledi.

Leavitt, saldırının ABD çıkarlarını korumak için "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini, uluslararası sularda gerçekleştiğini ve silahlı çatışma hukukuna uygun olduğunu söyledi.

ABD ordusu, Eylül ayından bu yana Karayipler'de ve Latin Amerika'nın Pasifik kıyılarında şüpheli uyuşturucu gemilerine yönelik en az 19 saldırı düzenledi ve en az 76 kişiyi öldürdü.



Maduro'ya tanınan süre bitti...



Trump'ın Maduro'yla telefonda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

15 dakikadan kısa süren görüşmede Trump'ın Maduro'nun taleplerinin çoğunu reddettiği ve kendisine ailesiyle birlikte Venezuela'dan ayrılıp istediği yere gitmesi için bir haftası olduğunu söylediği belirtiliyor.

Maduro'ya güvenli geçiş için tanınan sürenin bitmesinin ardından Trump, cumartesi günü Venezuela hava sahasının kapatıldığını ilan etmişti.