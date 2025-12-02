Son Mühür- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Pokrovsk kentinin tamamen Rus askerlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Rus askeri heyetinden gelen haberin önemli bir zafer olduğuna dikkat çelen Putin, bunun Moskova'nın daha geniş savaş hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söyledi.

Sovyet dönemine gönderme...



Kenti tanımlamak için Sovyet dönemindeki Krasnoarmeysk ismini kullanan Rusya, bir zamanlar Ukrayna ordusu için stratejik bir lojistik merkez olan Pokrovsk'u ele geçirmek için 2024 yılının ortalarından bu yana verdiği mücadelede Ukrayna'nın sert direnişiyle karşı karşıya kalmıştı.



Kremlin tarafından yayınlanan bir videoda, Putin askeri üniforma giymiş ve bir komuta merkezinde otururken, ordunun üst düzey yetkililerine,

"Size teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli bir adım. Hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz" dedi.

Donbas'ın tamamı için...



Pokrovsk'un düşüşünün, Moskova'ya Donetsk bölgesindeki Ukrayna kontrolündeki en büyük iki şehir olan Kramatorsk ve Sloviansk'a doğru kuzeye doğru ilerlemek için bir platform olmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

Rusya, Pokrovsk'un da içinde bulunduğu Luhansk ve Donetsk illerini kapsayan geniş Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek istiyor.