Sel Ve Heyelan Felaketi Can Kaybı 1504’E Çıktı

Güney Asya genelinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara yol açtı. Endonezya Afet Yönetim Ajansı’nın (BNBP) açıklamasına göre ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 837’ye çıktı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) ise Ditwah Kasırgası’nın neden olduğu felaketlerde can kaybının 479’a ulaştığını bildirdi.

Altyapı ağır zarar gördü

Felaketin etkili olduğu bölgelerde yollar ve köprüler yıkıldı, telekomünikasyon hatları devre dışı kaldı. Çok sayıda yerleşim yerine ulaşım kesildi. Ulaşıma kapanan bölgelerde binlerce kişinin gıda ve temiz suya erişemediği kaydedildi.

Yüzlerce kişi kayıp

Endonezya ve Sri Lanka’da toplam 861 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Tayland’da 185, Malezya’da 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, Güney Asya genelinde sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1504’e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.