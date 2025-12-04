Son Mühür - Berlin Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen rektörlük seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz, oy farkıyla zafer elde etti. Bursa doğumlu bilgisayar bilimci Deniz, daha önce dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu. 42 yaşındaki Deniz, kazandığı seçim sonucunun ardından Nisan 2026’da resmen rektörlük görevine başlayacak.

Fark attı

Seçim, iki tur üzerinden gerçekleşti ve ilk turda beş aday yarıştı. İlk turun ardından üç aday yarıştan çekildi ve ikinci tur, mevcut rektör Prof. Geraldine Rauch ile Prof. Dr. Fatma Deniz arasında yapıldı. Çarşamba günü yapılan oylamada Rauch 18 oy alırken, Deniz 42 oyla senatoda gerekli üçte iki çoğunluğun çok üzerinde destek topladı.

Fatma Deniz kimdir?

Fatma Deniz, 11 Haziran 1983’te Batı Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Münih şehrinde dünyaya geldi. Başarı yolculuğuna lise yıllarında başlayan Deniz, ortaöğrenimini Bursa Kız Lisesi’ni birincilikle bitirerek Almanya’da lisans eğitimine yöneldi ve Münih’te bilgisayar bilimi diploması aldı. Akademik kariyerine Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de devam eden Deniz, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi’ne katıldı. Yapay zeka araştırmaları üzerine yoğunlaşan akademik çalışmaları, Berlin Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından dijital dönüşüm ve bilimsel liderlik açısından büyük bir değer olarak görülüyor. Dört yıllık rektörlük döneminde Deniz’in hedefi, üniversitenin yenilikçi kimliğini yapay zekâ odaklı çalışmalarıyla daha da güçlendirmek.