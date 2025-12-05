Rusya, sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlama kararlarına bir yenisini daha ekledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Snapchat’in ülke içinde “terörist eylemleri organize etmek ve failleri işe almak için” kullanıldığını belirterek uygulamaya erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Yetkililer, Snapchat üzerinden yürütüldüğü iddia edilen iletişimlerin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu savundu.

FaceTime da engellendi

Rusya'da erişime kapatılan uygulamalar yalnızca Snapchat ile sınırlı kalmadı.

Aynı gün Apple’ın cihazlarında kullanılan görüntülü arama uygulaması FaceTime’a da erişim engeli getirildi.

Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, Kremlin’e yakın kaynaklar bu uygulamaların “kontrol edilemeyen iletişim kanalları” oluşturduğunu öne sürüyor.

Daha önce birçok platform yasaklanmıştı

Rusya son yıllarda sosyal medya ve dijital platformlara yönelik kapsamlı kısıtlama politikası izliyor. Snapchat ve FaceTime’dan önce ülkede erişimi engellenen uygulamalardan bazıları şunlar:

Roblox

Facebook

X (Twitter)

TikTok

Instagram

YouTube

Moskova yönetimi, söz konusu uygulamaları genellikle “aşırılık yanlısı faaliyet”, “yabancı müdahalesi” veya “ulusal güvenlik tehdidi” gerekçeleriyle engelliyor.

Dijital iletişim sıkı kontrol altında

Uzmanlara göre Rusya, Ukrayna savaşının ardından internetteki içerikleri daha sıkı denetlemeye başladı. Dijital iletişim platformlarının hem protestoların hem de örgütlenmelerin merkezinde görülmesi, yasağın kapsamını giderek genişletiyor.

Snapchat yasağı, Rusya’nın son dönemde sosyal medya üzerinde artan denetim politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.