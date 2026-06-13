Son Mühür / Merve Turan - Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan kararname, dün geceyi adeta salladı. Kararname, İzmir yargısında resmen deprem etkisi yarattı. Yayınlanan yeni listeye göre İzmir Adliyesinin yönetim kadrosunda köklü bir değişikliğe gidildi.

Yönetim kadrosu sil baştan yenilendi!

Neredeyse yönetim kadrosu baştan aşağı yenilendi. İzmir'de çok sayıda hakim ve savcının yeri ise değişirken gözler değişiklik listesinde var mı diye o ismi aradı ama İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı makamında ise değişiklik olmadı.

Atandığı tarihten itibaren başarılı operasyonlara imza atan Ali Yeldan Başsavcılık görevinde kalmaya devam etti.

Ali Yeldan kimdir?

Ali Yeldan, Türkiye’de hukuk alanında önemli görevlerde bulunmuş bir Cumhuriyet Başsavcısıdır. Ali Yeldan, geçmişte Adana, Samsun ve Eskişehir’de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmış, ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmiştir. Yeldan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında gösterdiği cesur tavır ve hukuki reform çalışmalarıyla tanınmaktadır. Adalet sisteminin geliştirilmesine yönelik yaptığı projelerle de dikkat çekmektedir.