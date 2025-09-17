Son Mühür- İspanya’nın Eurovision adımı, son dönemdeki diplomatik ve askeri kararlarının devamı niteliğinde geldi. Savunma Bakanlığı kısa süre önce toplam değeri yaklaşık 1 milyar euroyu bulan iki savunma anlaşmasını iptal etmişti. İptal edilen sözleşmeler arasında 700 milyon euroluk Silam roketatar sistemi ile 287,5 milyon euroluk Spike L.R. tanksavar füze sistemi bulunuyor.

RTVE’den Eurovision açıklaması

RTVE, boykot kararının ardından yaptığı açıklamada, yarışmaya katılımı belirleyen Benidorm Fest 2026 planlarının devam edeceğini bildirdi. Yayıncı kuruluş, alınan kararın iç seçim sürecini etkilemeyeceğini vurguladı.

Siyasi tepkiler ve Rusya örneği

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun geçtiğimiz günlerde İsrail’in yarışmada yer almaması gerektiğini açıklamıştı. Başbakan Pedro Sanchez de Mayıs ayında yaptığı konuşmada, 2022’de Ukrayna işgalinin ardından Rusya’ya getirilen yasağa dikkat çekerek İsrail’in de aynı şekilde Eurovision’dan men edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Eurovision’daki tarihsel konumu

İspanya, 1961’den bu yana Eurovision’a aralıksız katılan ve hiç çekilmeyen en uzun süreli katılımcı olma özelliğini taşıyor. Ülke aynı zamanda, yarışmaya en fazla finansal katkı sağlayan beş ülkeden biri konumunda.

Boykot dalga dalga yayılıyor

İspanya’nın kararı yalnız değil. Daha önce Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda’nın ulusal yayıncıları da İsrail’in katılması halinde yarışmaya katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu gelişmeler, 2026’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision’un ciddi bir katılım krizine sürüklenebileceğine işaret ediyor.