Son Mühür- YouTube yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan ve sonrasında Exxen platformuyla yoluna devam eden Hasan Can Kaya, sezon sonunda ayrılık kararı aldı. Ünlü komedyenin, yakın çevresine “Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım” dediği öne sürüldü.

İlk bölüm tanıtımı YouTube’da

Disney+’ta yayınlanacak Konuşanlar için tanıtım amacıyla “Yaz Shot Extra” adlı özel bölüm YouTube’da yayınlandı. Programın resmi olarak 19 Eylül’de Disney+ ekranlarında başlayacağı açıklandı.

Stüdyoda dekolte diyaloğu

Tanıtım bölümünde Hasan Can Kaya ile konuklarından Nisa arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Kaya, konuğunun kıyafetiyle ilgili esprili bir çıkış yaparak, “Nisacım dekolteni giymiş ve bu aşırı ciddiyetle kulüpte gibi takılıyorsun orada” ifadelerini kullandı.

“Bu dekolteyi size veriyorum”

Nisa ise Kaya’nın sözlerine, “Nedeni şu; bir yerden veriyorsan diğer yerden kapaman gerekiyor” yanıtını verdi. Kaya bu cevaba şaşırarak, “Yani sen bu dekolteyi bize verdiğini düşünüyorsun” dedi. Nisa’nın “Evet” demesi üzerine Kaya, “Diyorsun ki bir de gülersem o… mu zannederler?” sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

Söz konusu diyalog, stüdyoda kahkahalarla karşılandı. Kaya, “Burada özellikle dekolteye ihtiyaç yok, bu bir komedi programı. Pavyon mu lan burası?” diyerek programın doğasına dikkat çekti.

Disney+’ta yeni dönem

Hasan Can Kaya’nın Disney+ ile anlaşması, Türk eğlence sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Programın globalde de daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.