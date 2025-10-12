Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), devreye alındığı günden bu yana Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir dönüm noktası oldu. 2023 yılından bu yana tam kapasiteyle çalışan santral, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçti.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerji tesislerinden biri olan Karapınar GES, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. 3,5 milyon panelden oluşan santral, 1350 megavatlık kurulu gücüyle yaklaşık 6 milyon nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yıllık 3 milyar kilovatsaat üretim

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, tesisin 2020 yılından itibaren kademeli olarak elektrik üretmeye başladığını hatırlatarak, bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini söyledi.

Ata, “Bu miktar yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaza denk geliyor. Santral, her yıl 3 milyar kilovatsaat elektrik üreterek 300-400 milyon dolar arasında cari açığa doğrudan katkı sağlıyor” dedi.

6,5 milyon ton karbon salımı engellendi

Karapınar GES’in çevresel etkisine dikkat çeken Ata, “Eylül 2020’den bu yana 6,5 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçtik. Bu sadece enerji üretimiyle değil, aynı zamanda doğaya kazandırdığımız alanlarla da önemli bir kazanım” diye konuştu.

GES sahasında 100 bin koyun otladı

Santralin bölge ekonomisine de katkı sağladığını vurgulayan Ata, Türkiye’de ilk kez uygulanan hayvan otlatma projesi kapsamında, tesis sahasında 100 binden fazla küçükbaş hayvanın otladığını söyledi.

Ata, “Karapınar tesisimizde mera sezonunda her gün yaklaşık 2 bin 500 koyun otlatılıyor. Bu uygulama çevredeki 4-5 köyde yaşayan üreticilerin geçimine katkı sağlıyor” dedi.

GES, bölge ekosistemini canlandırdı

Kurulum öncesinde bitki örtüsünü büyük ölçüde kaybetmiş bir alanda yer alan santralin, zamanla mikroklima etkisi yaratarak endemik bitkilerin gelişimini hızlandırdığı belirtildi.

Ata, “Kekik, lavanta ve biberiye gibi aromatik bitkilerin büyüme hızı arttı. Paneller gölgeleme yoluyla toprağın nemini koruyor. Böylece hem bitki örtüsü hem böcek popülasyonu canlandı. Karapınar GES, artık yalnızca enerji değil, yeni bir ekosistem üretiyor” dedi.