Brent petrol fiyatları, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle sert yükseldi. Uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 8’in üzerinde artış kaydeden Brent petrolün varil fiyatı 116 doların üzerine çıktı.

Fiyatlarda sert yükseliş

Dün gün içinde 111,90 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 107,38 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 11.44 itibarıyla ise kapanışa göre yüzde 8,4 artarak 116,45 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 96,41 dolardan işlem gördü.

Saldırılar arz endişesini tetikledi

Fiyatlardaki yükselişte, İran’ın güneyinde Basra Körfezi’nde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik saldırılar belirleyici oldu. Ülkenin en büyük gaz işleme tesisini hedef alan saldırının İsrail tarafından üstlenilmesi ve ABD ile birlikte yürütülen operasyonların kapsamının genişlemesi, enerji arzına ilişkin riskleri artırdı. Bu gelişme, İran’da ilk kez doğrudan doğal gaz altyapısının hedef alınması olarak kayda geçti.

Bölgesel gerilim genişliyor

Öte yandan İran’ın Katar’daki Ras Laffan bölgesine düzenlediği füze saldırılarının, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde ciddi hasara yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan yönetimi ise Riyad’a yönelen dört balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi’nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu. Bölgede art arda gelen bu saldırılar, enerji altyapısına yönelik riskleri derinleştirerek piyasalarda tedirginliği artırdı.

Piyasalar uzun süreli aksama riskini fiyatlıyor

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının ve enerji tesislerine yönelik nokta atışı saldırıların, petrol arzında kalıcı aksamalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. İran yönetiminde yaşanan kayıpların da süreci daha kırılgan hale getirdiği belirtiliyor.

ABD’den sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmemesi halinde İsrail’in Güney Pars sahasına yönelik ek bir operasyon yapmayacağını ifade etti. Trump, aksi bir durumda ABD’nin çok daha sert bir karşılık vereceğini belirterek, İran’a yönelik olası müdahalenin boyutuna ilişkin güçlü mesajlar verdi.

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, Brent petrolde 115,21 dolar seviyesinin direnç, 112,14 doların ise destek noktası olarak takip edildiğini belirtiyor. Piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin kısa vadede devam etmesi bekleniyor.