Son Mühür / Osman Günden - Küresel ekonomi koridorlarında sert esen rüzgarlar yerini dengelenme çabasına bırakırken, altın piyasası kaybettiği zemini geri kazanmak için mücadelesini sürdürüyor. Dünya genelindeki piyasalarda yaşanan keskin geri çekilmelerin ardından altın, dipten gelen alımlarla birlikte rotasını yeniden yukarı kırdı. Ancak merkez bankalarının taviz vermediği sıkı para politikaları, bu yükseliş iştahının önündeki en büyük bariyer olarak kalmaya devam ediyor.

Hafif bir geri çekilmeyle dengeledi

Haftanın son işlem günlerine girilirken ons altın tarafında adeta bir toparlanma mücadelesi izleniyor. 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyelerini test eden spot altın, bu noktadan gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,7 değer kazanarak 4.851 dolar sınırına ulaştı. Bir önceki gün kaydedilen yüzde 3,7’lik sert değer kaybının ardından gelen bu hareket, yatırımcılar tarafından kayıpların telafi edilmesi yönünde bir sinyal olarak değerlendirildi. Öte yandan, ABD vadeli işlemler piyasasında Nisan kontratları spot piyasadan ayrışarak hafif bir geri çekilmeyle 4.858,60 dolar seviyelerinde dengelendi.

6 bin 913 seviyesine tırmandı

Küresel arenadaki hareketlilik yurt içinde de doğrudan karşılık buldu. Altının ons fiyatındaki toparlanmaya paralel olarak gram altın fiyatları yüzde 0,9’luk bir ivme yakaladı ve 6 bin 913 lira seviyesine kadar tırmandı. Bu yükselişte özellikle uluslararası piyasalarda doların bir miktar güç kaybetmesi etkili oldu. Doların zayıflamasıyla birlikte alternatif yatırım araçlarına yönelen ilginin artması, altın fiyatlarındaki düşüşün önünü kesen temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Küresel enflasyon endişelerini diri tutuyor

Tabloya rağmen altın üzerindeki baskı unsurları tamamen ortadan kalkmış değil. Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle 110 dolar eşiğini aşan petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini diri tutuyor. Normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülen altın, artan enerji maliyetlerinden destek alsa da merkez bankalarının yüksek faiz ortamını koruma kararlılığı yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam ediyor.