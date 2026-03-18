Son Mühür- Katar’daki rafineri saldırısı ve bölgedeki tırmanan askeri gerilim, Orta Doğu’nun en güvenli limanı olarak bilinen Dubai gayrimenkul piyasasında tarihi bir çöküşü tetikledi. Teknik analiz grafiklerine yansıyan sert satış dalgası, milyar dolarlık portföylerin bir gecede erimesine neden olurken, yatırımcılar "panik satışı" düğmesine bastı.

Milyon dolarlık konutlar çakıldı!

Körfez bölgesinde stratejik enerji tesislerinin hedef alınmasıyla başlayan jeopolitik kriz, finans piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Dubai Finansal Piyasası (DFM) Gayrimenkul Endeksi’nde yaşanan benzeri görülmemiş düşüş, sektörde adeta bir "deprem" etkisi yarattı. Kısa süre öncesine kadar zirve noktası olan 16.910 seviyelerinde seyreden endeks, jeopolitik risklerin somutlaşmasıyla birlikte dikey bir inişe geçerek 11.857 bandına kadar geriledi. Bu sert düşüş, teknik analiz tablolarında son yılların en büyük "crash" (çöküş) grafiği olarak kayıtlara geçti.

Lüks gayrimenkullerde fiyat depremi: 1.7 Milyon Dolardan 1.1 Milyon Dolara!

Piyasadaki bu genel çöküş, konut fiyatlarına doğrudan yansıdı. Dubai’nin en prestijli bölgelerinde konumlanan ve değeri 1.700.000 USD seviyesinde olan ultra lüks gayrimenkuller, alıcı bulmakta zorlanınca fiyatlar aniden 1.100.000 USD bandına kadar geriledi. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla varlıklarını nakde çevirme çabası, emlak piyasasında %35’i aşan ani bir değer kaybını beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri, bu durumu "fiyatların serbest düşüşü" olarak tanımlarken, piyasadaki likidite sıkışıklığının derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Teknik analiz alarm veriyor

Teknik analiz grafiklerine bakıldığında, piyasada "ayı piyasası" (bear market) koşullarının hakim olduğu net bir şekilde görülüyor. Grafiğin sağ tarafında ardı ardına sıralanan devasa kırmızı mumlar, satış baskısının henüz sönümlenmediğini ve kurumsal yatırımcıların bölgeden sermaye çıkışı yaptığını kanıtlıyor. 16.910 seviyesindeki direncin kırılmasının ardından hiçbir ara destek noktasında tutunamayan endeks, yatırımcıların en kötü senaryoyu fiyatladığını gösteriyor. Analistler, 11.857 seviyesinin altındaki bir kapanışın piyasada daha derin bir dip arayışını tetikleyebileceğini belirtiyor.



